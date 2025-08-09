 / Eventi

09 agosto 2025

A Domobianca365 il pranzo di Ferragosto

Il 15 agosto appuntamento al Lusentino con grigliata, polenta e musica dal vivo

Torna anche quest’anno l’immancabile festa di Ferragosto a Domobianca365. Appuntamento all’alpe Lusentino, dunque, per il pranzo del 15 agosto con specialità alla griglia, come costine, salamelle e salsicce, e polenta con i classici abbinamenti. La giornata prosegue poi con animazione, truccabimbi e giochi di magia per i più piccoli e, dalle 16.00, al LuseBar concerto della rock band RF4.

l.b.

