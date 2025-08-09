Coimo ospita la Festa del Villeggiante

A Coimo, frazione di Druogno, mercoledì 13 agosto si terrà la tradizionale Festa del Villeggiante, accompagnata da una serata di ballo liscio e musica dal vivo con l'esibizione di Giampaolo Arfacchia. Sabato 16 agosto, invece, Sagrogno celebrerà la festa patronale in onore di San Rocco. Nella stessa zona, nella frazione di Gagnone, sono in programma tre giorni di festeggiamenti per San Defendente, da venerdì 22 a domenica 24 agosto.
