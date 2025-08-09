Festa della Lucciola, il programma della terza giornata

Terza giornata di festa alla Lucciola di Villadossola. Sabato 9 agosto la Festa dell’Unità prende il via alle 18.30 nell’area pianobar con l’esibizione di Sisko e Ste, duo di chitarre acustiche con un ricco repertorio che spazia dai brani storici alle hit degli ultimi anni. Alle 21.00 ci si sposta nell’arena spettacoli per “Il cabaret delle Immigrateh”, uno spettacolo del duo di drag queen Zohra e Stella tra cabaret, performance musicali e sketch comici. Alle 23.00, infine, di nuovo all’area pianobar per un dj set di Silvaeira. Immancabili, come ogni giorno, il liscio in balera dalle 21.30: questa sera protagonista la band Cinque per Cento.

Nella giornata del 9 agosto prosegue poi il torneo di beach volley misto 3x3 organizzato dal 2mila8 volley di Domodossola. Per quanto riguarda lo spazio ristoro, serata pugliese con orecchiette broccoli e mollica, ravioli di burrata, cozze alla tarantina e bombette. Disponibile anche la tradizionale griglia e la cucina.