Thomas Floriani e Federica Cerutti re e regina del Giir d'Andoss

Thomas Floriani, vincitore per la seconda volta, e Federica Cerutti, che ha sottratto lo scettro a Corinna Vanni, sono rispettivamente il re e la regina del Giir d’Andoss 2025. Ieri pomeriggio si sono aggiudicati l’ambito trofeo, competendo insieme ad altri trecento partecipanti lungo i 4 km del ripidissimo percorso. Un trail che deve il suo successo proprio alla sua natura “ignorante”, come la definiscono gli stessi organizzatori.

Tanto agonismo, tanto sudore ma anche tanta gioia e sorrisi. Perché il Giir d'Andoss non è solo una competizione ma è anche e soprattutto festa. Una festa dello sport, dell'amicizia e della voglia di stare insieme, condita da tanta, tantissima goliardia e organizzata su iniziativa della famiglia Comazzi Chiolini da un affiatato gruppo composto da Mattia Ghelfi, Alberto Comazzini e Giacomo Chiolini. Accanto ai campioni dello sky running e ai tanti appassionati di trail e di corsa in montagna di tutte le età, numerosissimi i piccolissimi atleti, anche gruppi di amici e famiglie che hanno dato il meglio per proporre i travestimenti più inconsueti.

Perché il Giir d'Andoss è sì una gara al miglior tempo, ma anche al miglior costume e alla migliore interpretazione con i quali affrontare il percorso. E così, dal gruppo numeroso alle coppie a singoli, tanta originalità. La classifica vede dunque nella categoria uomini primo posto per Thomas Floriani con il tempo di 16'30" (battendo il record di 6 secondi), secondo posto per Christian Suini in 17'18" e terzo posto per Filippo Piumarta con il tempo di 17'39".

Nella categoria femminile primo posto per Federica Cerutti con il tempo di 22'43", secondo per la vincitrice dello scorso anno Corinna Vanni con il tempo di 23'21" e terzo posto per Chiara Cerini con il tempo di 24'55". Tanti i premi anche per i giovanissimi, per i migliori gruppi e ad estrazione. Poi tutti a fare festa fino a tardi con dj Lupo Alberto.