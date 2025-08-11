A Macugnaga la Giornata del Soccorso in memoria di Andrea Costa Pisani

Martedì 12 agosto, in memoria di Andrea Costa Pisani, è organizzata dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macugnaga, dal Gruppo Volontari dell’ambulanza di Macugnaga e dal Soccorso Alpino di Macugnaga la giornata del soccorso.

Il programma prevede alle ore 11 l’esercitazione congiunta dei tre corpi, alle 12.30 il pranzo sotto il tendone (orecchie di elefante, fritto misto di pesce e patatine fritte), alle 14.30 pompieropoli per i bambini presso il tendone e alle 16.30 nutellata per tutti. Le somme raccolte saranno utilizzate per l’acquisto della nuova ambulanza.