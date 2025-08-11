Festa dell’Unità, alla Lucciola la presentazione del libro “Una democrazia senza popolo”

Quinto giorno di eventi alla Lucciola di Villadossola per la Festa dell’Unità. Lunedì 11 agosto gli appuntamenti iniziano alle 18.00 con un incontro con l’onorevole Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, che presenta il suo libro “Una democrazia senza popolo”. L’autore dialoga con Marco Caleffi, rappresentane dei Giovani Democratici Vco. A introdurre l’incontro Riccardo Brezza, segretario provinciale del Pd.
La giornata prosegue poi con gli immancabili appuntamenti musicali: alle 21.00 all’area spettacoli spazio ai Malati Vascolari, cover band di Vasco Rossi. In balera, invece, dalle 21.30 si balla con l’orchestra Bagnasco. Alle 20.00, come di consueto, baby dance.
Proseguono anche i menu regionali proposti all’area ristoro: per la serata dell’11 agosto la cucina propone menu ligure, con trofie al pesto con gamberi, ravioli, polpo con patate e punta alla genovese.