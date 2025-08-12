Villadossola, festa della Lucciola: oggi la “Giornata della solidarietà”

Proseguono gli eventi alla Lucciola di Villadossola per l’edizione 2025 della Festa dell’Unità. Martedì 12 agosto è la “Giornata della solidarietà”: le iniziative si aprono infatti con un incontro e un pranzo in compagnia dei ragazzi dell’Anffas e del Gsh Sempione 82, che prosegue poi nel pomeriggio con intrattenimento musicale e balli a cura di Radio Manila.

Alle 18.00, poi, un incontro dal titolo “Erasmus a Gaza”, con la proiezione dell’omonimo film di Chiara Avesani e Matteo Del Bo. A seguire l’intervento dei registi e di Luisa Morgantini. A moderare l’incontro Giacomo Molinari, segretario del circolo Pd di Verbania.

La serata prosegue poi con musica e buon cibo. Alle 20.15 la musica del Mms Trio, mentre alle 22.15 spazio a Luci dell’Est, cover band di Lucio Battisti. In balera, invece, dalle 21.30 si balla con l’orchestra Gli Arcangeli.

Per quanto riguarda la cena a tema regionale, questa sera menu interamente dedicato al Trentino Alto Adige con pappardelle speck e radicchio, gnocchetti verdi ai funghi, scaloppine mele e rosmarino e filetto di salmerino.