Ultimo giorno di eventi ai mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Si conclude oggi, lunedì 8 dicembre, la tre giorni dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, che come ogni anno stanno attirando nel capoluogo vigezzino migliaia di visitatori. Ultima occasione, dalle 9.30 alle 18.30 per gli acquisti natalizi tra le bancarelle dei 200 espositori collocati tra le vie del paese con prodotti tipici, creazioni artigianali ed eccellenze enogastronomiche.

Dalle 9.30 alle 18.00 al Vecchio Municipio “Nonno Gianni e il bosco felice” e dalle 10.00 alle 18.00 è possibile ammirare l’allestimento natalizio presso il vecchio lavatoio. Sempre dalle 10.00 alle 18.00 in via Rossetti Valentini la musica dei Work in Progress. Ancora musica con la Tequila Band (delle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00), la Urban Swingers Band e delle cornamuse di Lorenzo Prealoni e Simone Stefan (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00). Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 apre le sue porte ai bambini la Casa di Babbo Natale per una foto ricordo e la consegna delle letterine, mentre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00 al Vecchio Municipio la “Mostra improbabile” con laboratori per i più piccoli. Infine, dalle 16.00 “Luci e colori nel borgo” con installazioni luminose, animazioni e videomapping che illumineranno il centro storico.