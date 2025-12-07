Festa della musica a Bognanco: il Corpo Musicale Santa Cecilia celebra 115 anni

L'8 dicembre la festa della musica torna a riempire la piazza di San Lorenzo. Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Bognanco celebrerà i suoi 115 anni di storia, fondato nel 1910 da don Santino Locatelli, che cinque anni prima aveva creato la corale.

Il programma della festa è già pronto e invita amici, simpatizzanti, ex componenti, collaboratori e sostenitori della nostra banda a partecipare numerosi per passare una giornata in compagnia, fare due chiacchiere sui vecchi tempi e, chissà, suonare ancora qualche brano insieme.Il ritrovo è fissato alle 9.45, seguito dalla messa alle 10, accompagnata dalla corale parrocchiale. La giornata proseguirà con un aperitivo per tutti presso la sala prove della banda e alle 12.30 pranzo presso il Ristorante dell'Hotel Europa.

La banda, che negli anni '70 e '80 contava una quarantina di elementi, ha visto diminuire il suo numero negli ultimi anni, rendendo più difficile portare avanti l'attività.

“Per questo, è importante ricordare – spiegano dal direttivo della banda - l'impegno di chi ha preceduto e ha contribuito a creare questa bella realtà della valle. Quest'anno, per mantenere viva la memoria, la Scuola di Musica sarà intitolata al Maestro Giancarlo Pellanda, con l'inaugurazione di una targa all'ingresso. Un modo per onorare il suo ricordo e continuare a trasmettere la passione per la musica alle nuove generazioni".

"Il Maestro Giancarlo Pellanda – proseguono - ha lasciato un'impronta indelebile, grazie al suo instancabile impegno e alla sua dedizione. Ha suonato in banda, poi è diventato maestro, ha cantato nella corale. La sua generosità e il suo tempo sono stati un dono prezioso per il paese. Ha ricoperto la carica di sindaco e ha donato il suo tempo alle varie Associazioni della Valle, come membro del Soccorso Alpino, dello Sci Club e promotore di iniziative come la Fanfara degli alpini. Era fiero di essere un alpino, alpino in senso umanitario, un costruttore di pace e di ponti tra le persone e la comunità. Il Maestro Giancarlo Pellanda era una persona capace di mettersi nei panni dell'altro, sempre pronto ad aiutare e a sostenere gli altri. Per questo, abbiamo voluto ricordare il suo impegno e la sua dedizione con una targa, affinché il suo ricordo non vada perduto e sia un esempio per le generazioni future”.

Attualmente, il Maestro del Corpo Musicale Santa Cecilia è Cinzia Rampoldi, vice maestro Samuele Castellano, il Presidente è Walter Allegrini, vice presidente Lorena Bagnasco, segretaria Sara Ottoni, consiglieri Mattia Ottoni e Vittorio Scesa. Oggi, il consiglio direttivo insieme a tutti i componenti stanno lavorando per mantenere viva la tradizione musicale della banda.

“E proprio grazie a tutti coloro che hanno collaborato concretamente in questi anni - concludono dal direttivo - i presidenti, vice presidenti, vice maestri che si sono succeduti, coloro che hanno avuto il ruolo di segretario, cassiere, alfiere e ad ogni componente la banda stessa, ogni singolo elemento è stato importantissimo per la banda... che è così riuscita ad attraversare il corso del tempo e a rimanere una realtà importante per la comunità. L'unione fa la forza, e la banda continuerà a vivere grazie alla passione e alla dedizione di tutti coloro che la compongono. Uniti possiamo continuare a suonare, a creare e a far risuonare la musica in tutta la Valle Bognanco così da renderla un luogo ancora più bello e accogliente”.