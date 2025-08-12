Nicola Calathopoulos ospite al Festival SportivaMente: a Busto Arsizio presenta Gioco Sporco

Sarà Nicola Calathopoulos uno degli ospiti della prossima edizione del Festival dei Libri Sportivi – SportivaMente, in programma dal 10 al 12 settembre in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio. L’appuntamento, dedicato alla letteratura sportiva, ha saputo conquistarsi negli ultimi anni un posto di rilievo nel panorama culturale lombardo, grazie a tre giorni di incontri, libri, storie e protagonisti del mondo dello sport. L’ingresso è libero per tutti gli eventi.

Il giornalista e autore sarà protagonista della serata di venerdì 12 settembre, alle ore 21, con la presentazione del suo nuovo libro: Gioco Sporco. Il volume si addentra nelle pieghe più controverse dello sport, con un lavoro di indagine giornalistica che punta a far luce su ciò che spesso resta nascosto dietro la narrazione ufficiale.

“Non c’è niente di più educativo delle storie sportive”, afferma Calathopoulos. “Il racconto delle vicende dei campioni, delle loro vite e, in molti casi, della loro fine, è la narrazione del successo, dei sacrifici per raggiungerlo e dell’accettazione della sconfitta. SportivaMente è un festival letterario unico perché, raccontando queste storie, ricorda che in una strada, dopo la salita, non c’è sempre la discesa: a volte si può trovare una curva strettissima. Come è successo ai protagonisti di Gioco sporco – I misteri dello sport, il libro che ho scritto e del quale parlerò con grande piacere al festival. Per non dimenticare, e per fare luce sulle vicende di quei campioni che se ne sono andati in un modo che non meritavano”.

Il Festival SportivaMente è organizzato dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News e l’Associazione Culturale Cuadri ETS, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, del Coni Lombardia, di Sport e Salute e del Panathlon Club La Malpensa. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo di partner locali e nazionali come AGESP e Concessionaria Paglini.

Con un programma che intreccia narrativa, sport e impegno civile, SportivaMente si conferma come un punto di riferimento per chi ama leggere e riflettere sul significato più profondo dello sport.

È possibile consultare il programma completo del festival sul sito ufficiale.