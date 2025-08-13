"Il futuro del Vco": i politici si confrontano alla Lucciola

Prosegue oggi, mercoledì 13 agosto, la Festa dell’Unità alla Lucciola di Villadossola con un nuovo appuntamento politico. Questa volta, a partire dalle 18.30, è in programma un confronto diretto tra i leader locali di diversi parti politiche: il segretario provinciale del Partito Democratico Riccardo Brezza, il presidente di Fratelli d’Italia Vco Angelo Tandurella, il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni e il capogruppo del Pd in provincia Emanuele Vitale. I politici si confrontano sul tema “Il futuro del Vco”; modera il caporedattore de La Stampa Vco Ivan Fossati.

Come di consueto, al termine del dibattito politico la serata prosegue con cena, musica e balli. Si inizia con la cena regionale, che oggi approda in Toscana. Alle 21.00, poi spazio alla musica dal vivo all’arena spettacoli con i Belli Dentro, gruppo che propone un repertorio pop e disco italiana e internazionale. In balera, dalle 21.30, si balla con l’orchestra Ivana Patritti.