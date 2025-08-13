A Domodossola arriva Gianluca Impastato

Sarà una serata all’insegna della comicità quella di domani, giovedì 14 agosto, in Piazza Mercato a Domodossola. Alle 21.30 salirà sul palco Gianluca Impastato con il suo spettacolo “Sogno o son single”, evento gratuito inserito nel programma di “Estate nel Borgo”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Domodossola in collaborazione con la Pro Loco.

Con la sua inconfondibile ironia, Impastato accompagnerà il pubblico in un’esilarante riflessione sulla vita da single tra fidanzate esigenti, amici improbabili e serate casalinghe dall’esito imprevisto. Lo spettacolo si apre infatti su un salotto allestito per guardare la finale degli Europei con gli amici, ma nessuno si presenta: tra scuse dell’ultimo minuto e riflessioni tragicomiche, il comico milanese mette a confronto il mondo degli accoppiati con quello dei single, tra battute taglienti e momenti di surreale introspezione.

Gianluca Impastato, nato a Milano il 21 novembre 1971, è noto al grande pubblico per i suoi personaggi comici nati nella trasmissione Colorado, come l’enologo Chicco D’Oliva e l’enigmatico Mariello Prapapappo. Dopo gli esordi nel gruppo comico “I Turbolenti”, con cui ha vinto importanti premi tra cui il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000, ha preso parte anche a film come “I mostri oggi” e “Bar Sport”, oltre ad aver partecipato al Grande Fratello VIP nel 2017.

Con “Sogno o son single” porta sul palco un tema che lo tormenta da una vita: è meglio stare soli o mal accompagnati? Una domanda che diventa occasione per un’ora e mezza di risate e riflessioni.

L’appuntamento rientra tra gli eventi patrocinati e sostenuti dal Comune di Domodossola, nell’ambito di un programma estivo ricco di iniziative per tutte le età. Estate nel Borgo continuerà anche giovedì 21 agosto con un nuovo evento dedicato ai giovani, in collaborazione con l’associazione Karma.