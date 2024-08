Domo, si cerca una donna di 74 anni scomparsa da martedì

Sono ore di apprensione a Domodossola per una donna di 74 anni di cui non si hanno notizie da ieri. Flavia Ariola è uscita martedì mattina dalla sua casa in via Piave e non è più rientrata. La donna potrebbe essere disorientata, chiunque la veda o pensi di averla vista in queste ore contatti le forze dell'ordine. La denuncia di scomparsa è stata presentata martedì alla Polizia domese.

Flavia Ariola ha capelli neri di lunghezza media, occhi verdi, è alta 1.68 .