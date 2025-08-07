 / Sport

Druogno, al via la 18esima edizione del Torneo dei Rioni

Da oggi a martedì la sfida tra le squadre delle frazioni del paese vigezzino

Prenderà il via oggi pomeriggio la 18esima edizione del Torneo dei Rioni. Organizzato dalla Sportiva di Druogno, con le partite che inizieranno alle 18.00 al campo sportivo del paese. Sarà attivo anche un punto di ristoro. Due in match in programma ogni giorno, alle 18.00 e alle 19.00. Partecipano le squadre: Sasseglio, Villaggio, Coloria, Orcesco, Cadone, Coimo. Lunedì 11 agosto le semifinali, martedì le finali.

Marco De Ambrosis

