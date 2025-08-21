“Ci sono anch’io”: a Premosello continua il progetto fotografico della Pro Loco

Prosegue “Ci sono anch’io”, il progetto fotografico promosso dalla Pro Loco di Premosello Chiovenda – sezione culturale Gente Nostra – insieme al fotografo Walter Zerla, nato per raccontare attraverso i volti l’identità della comunità.

La prima fase, svoltasi ad agosto, ha registrato una partecipazione straordinaria: centinaia di abitanti del paese e delle frazioni hanno scelto di farsi ritrarre, contribuendo a creare un grande affresco collettivo intitolato “Gente Nostra”. Ogni ritratto è diventato così un tassello prezioso della memoria visiva del territorio.

Per permettere anche a chi non ha potuto partecipare di prendere parte all’iniziativa, il set fotografico sarà riaperto sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, dalle 17 alle 22, a Casa Fontana Rossi in piazza 29 agosto. L’invito è rivolto a tutti gli abitanti, ma anche a chi ha origini o legami con Premosello.

"Abbiamo visto negli occhi delle persone emozione, orgoglio e senso di appartenenza – racconta Zerla –. È un privilegio poter proseguire questo lavoro e offrire ad altri cittadini la possibilità di lasciare un segno nella memoria visiva del nostro territorio".

Per informazioni e adesioni: pro-loco-premosello@libero.it oppure cell. 349 7906003 (Roberta).