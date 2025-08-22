Domodossola, 21enne arrestato, aveva in casa 2 chili di cocaina

Nella giornata di ieri, a seguito di una segnalazione anonima relativa al presunto possesso di un’arma da parte di un cittadino italiano classe 2004, incensurato e residente a Domodossola, il personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola ha proceduto all’esecuzione di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto.

Durante le operazioni, nel corso delle quali è stato richiesto anche l’intervento di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, oltre all’arma segnalata risultata modificata e relative munizioni non denunciate, sono stati rinvenuti circa 2 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina, due bilancini di precisione, numerose schede telefoniche attivate, intestate fittiziamente a soggetti ignari, e denaro contante, in valuta euro e franchi svizzeri, per oltre 2000 euro.

Le sostanze stupefacenti, già in parte preconfezionate per l’immediata immissione nel mercato locale, avrebbero fruttato una somma di 200.000 euro. Il soggetto è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Verbania a disposizione dell’A.G. inquirente.