21 agosto 2025, 12:00

Varzo, ambulanza distrutta dalle fiamme: "Chiunque può aiutarci a trovare una soluzione"

L'appello dei volontari della Valle Divedro: "Ci siamo già attivati, ma non sappiamo dare tempistiche. Era il mezzo che utilizzavamo per le emergenze"

Varzo, ambulanza distrutta dalle fiamme: &quot;Chiunque può aiutarci a trovare una soluzione&quot;

È di pochi giorni fa la notizia dell’incendio di un’autoambulanza avvenuto lungo la statale nel comune di Varzo. Fortunatamente, l’incidente ha coinvolto persone, ma si tratta di un grave danno per il Corpo Volontari Ambulanza della Valle Divedro.

“Abbiamo avuto un grosso problema con l'ambulanza – le parole dei volontari -. Mentre stava rientrando in sede si è incendiata, probabilmente per un corto circuito. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma il mezzo ha subito grossi danni. L'ambulanza è da buttare ma fortunatamente si è salvata l'attrezzatura del vano sanitario”.

I volontari hanno anche lanciato un appello ai cittadini: “Purtroppo era il mezzo che utilizzavamo in convenzione con il 118 per i servizi d'emergenza. Ci siamo già attivati per trovare una soluzione rapida ma non sappiamo ancora dare delle tempistiche. Resta comunque attivo il servizio di trasporti per visite e dimissioni. Per chiunque volesse aiutarci, un aiuto è sempre ben accetto, specialmente in questo momento”.

l.b.

