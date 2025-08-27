 / Domodossola

“Vuoi giocare con me?”: laboratorio creativo per bambini

Sabato 30 agosto alla Biblioteca “G. Contini” un’esperienza tra gioco, movimento e improvvisazione teatrale

Sabato 30 agosto, alle ore 10.30, la Biblioteca “G. Contini” ospiterà il laboratorio “Vuoi giocare con me?”, curato da Fabio Bisotti e Buket Kilnamaz. L’iniziativa offre ai bambini dai 3 ai 6 anni un’occasione per esplorare il gioco in modo creativo e non convenzionale.

Attraverso movimento, improvvisazione teatrale e immaginazione, il laboratorio creerà uno spazio di relazione, espressione corporea e ascolto reciproco, mostrando come il gioco possa favorire la connessione tra adulti e bambini.

L’attività fa parte del progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0324/242232 o scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it

