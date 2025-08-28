Nuovo avvistamento di un orso in Valle Vigezzo, fototrappola lo immortala a Finero

Una nuova segnalazione della presenza di un orso è arrivata dalla Valle Vigezzo. L'animale è stato fotografato da una fototrappola martedì sera intorno alle 21 vicino all'abitato di Finero.

Dopo le segnalazioni dei giorni prima di Ferragosto in Valle Loana, ora arriva questo nuovo avvistamento nella zona di Finero. In questo caso non ci sono stati danni ad arnie o altri tipi di predazioni, ma la preoccupazione rimane tanta.

Il primo cittadino di Malesco Enrico Barbazza ha detto che nelle prossime ore farà affiggere dei cartelli per attenzionare residenti e turisti sulla presenza dell'animale.

“Solleciterò anche la Provincia perchè acceleri le operazioni per dotare di radiocollare l'animale così da poterlo monitorare e così da capire se si tratta di M29 o di un altro esemplare” sottolinea Barbazza. “E' importante che si accelerino i tempi, prima che l'animale vada in letargo” continua Barbazza, che nelle prossime ore si attiverà anche per chiedere un incontro con il Prefetto per parlare della situazione e per capire come intende muoversi la Prefettura.