Aperto il secondo bando per l’ammissione all’Asilo Nido comunale “L’Aquilone”

Si aprirà lunedì, 1° settembre, il secondo bando di ammissione all’Asilo Nido comunale “L’Aquilone” per l’anno educativo 2025/2026. Le famiglie interessate avranno tempo fino alle ore 12 di martedì 30 settembre per presentare la domanda.
I moduli necessari per l’iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Domodossola, all’interno della sezione dedicata all’ufficio amministrativo dell’asilo nido. La procedura consente di scaricare e compilare la documentazione in autonomia, così da agevolare i genitori.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune, telefonando al numero 0324/46545.