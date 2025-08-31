Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per escursionisti dispersi a Craveggia e Mergozzo

Il personale vigilfuoco del comando del VCO, oltre all' emergenza legata al maltempo nelle frazioni di Riceno e Altreggiolo nel Comune di Varzo, è stato impegnato questo pomeriggio in due differenti interventi di soccorso. Due escursionisti nel comune di Craveggia avevano perso il sentiero dopo aver raggiunto il rifugio La Vasca. Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche il SAGF e il soccorso alpino. Altri due escursionisti nel Comune di Mergozzo, avevano perso il sentiero azzurro in direzione Montorfano. Le squadre VVF sono riuscite a raggiungerli e riaccompagnarli in zona sicura. In entrambi i casi le persone sono state raggiunte sai soccorritori e accompagnati in luogo sicuro in buone condizioni di salute.