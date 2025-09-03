L'antropologo ossolano Luca Ciurleo ospite ad AleComics

L’antropologo ossolano Luca Ciurleo sarà ospite, domenica 7 settembre alle 12.30, di AleComics, il festival del fumetto e della cultura nerd che si tiene nel fine settimana nella cittadella di Alessandria.

Ciurleo terrà una conferenza dal titolo “Occhi grandi e capelli blu: analisi antropologica dei manga tra estetica kawaii e successo globale”, moderata da Davide Cerri. L’incontro è analogo a quello tenutosi in occasione della stagione MeMo presso l’UnivetsiCà di Druogno, il 9 agosto in occasione di Malescomics, il festival del fumetto organizzato da Pro Loco di Malesco e associazione Creative Comics.

Durante l’incontro si racconteranno, con un occhio antropologico, le cause del successo del manga e della nascita di questa particolare forma estetica, con riferimento alla moda del “kawaii” che ancora oggi influenza l’immaginario ed il marketing mondiale.

La conferenza è nata proprio in Ossola, in occasione della manifestazione del Kiwanis di Domodossola “Colore Arte Pensiero”, che ha successivamente dato origine all’omonimo libro edito da Landexplorer - Kdp.