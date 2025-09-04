 / Cultura

Cultura | 04 settembre 2025, 08:30

"Note al femminile", la rassegna di Villette al via con il duo Violoncello²

Il 4 settembre il concerto di Valentina Bionda e Matilde Preatoni al Giardino dei Colori

Prende il via giovedì 4 settembre la seconda edizione di “Note al femminile”, la rassegna musicale in scena a Villette che vede protagoniste le migliori musiciste del territorio. La manifestazione, parte del progetto “Di donne e di montagna”, nasce per valorizzare il talento e l’arte delle musiciste, creando un dialogo tra note e paesaggio, tra cultura e territorio.

Il primo concerto si tiene dunque alle 17.30 presso il Giardino dei Colori. In scena il duo Violoncello², composto da Valentina Bionda e Matilde Preatoni.

L’evento è promosso dalla Pro Loco e dal comune di Villette, con la collaborazione di enti e associazioni locali. L’ingresso è libero.

l.b.

