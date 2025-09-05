Tromba d’aria a Bognanco Fonti: danni a strutture e alberi nel parco delle terme

Un violento fenomeno atmosferico ha colpito nella tarda serata di ieri Bognanco Fonti. La località è stata investita da pioggia battente e forti raffiche di vento che hanno assunto le caratteristiche di una vera e propria tromba d’aria.

La forza del vento e dell’acqua ha reso impossibile la visibilità in piazza: chi vive lí ha riferito che dalle finestre delle abitazioni non si riusciva a distinguere nemmeno i punti di riferimento più vicini. Il parco delle terme, al mattino, si è presentato con numerosi danni: gli ombrelloni, nonostante fossero fissati con pesanti piastrelle, sono stati divelti e rotti; le sedie sono state scaraventate a terra; una staccionata, ancorata con tasselli e viti, è stata sradicata.

La perturbazione ha colpito anche la vegetazione, spezzando la cima di un pino, e le strutture: la tenda che copriva una delle vasche esterne è stata danneggiata, mentre una delle due piscine all’aperto ha subito rotture. Il personale delle Terme questa mattina all'apertura ha fatto la brutta scoperta. Già in mattinata comunque la situazione è stata ripristinata e le Terme sono regolarmente aperte con la piscina interna e il centro benessere.