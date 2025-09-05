La rassegna “Musica d’estate” del Sacro Monte Calvario si chiude con NovHarmony

La rassegna “Musica d’estate 2025” si avvia alla sua conclusione con un appuntamento di grande suggestione: sabato 6 settembre alle ore 21.00, nel Santuario della Madonna delle Grazie al Sacro Monte Calvario di Domodossola, si terrà il concerto finale in occasione della festa patronale dell’oratorio.

Protagonista della serata sarà l’ensemble vocale NovHarmony, formato da otto musicisti professionisti uniti dalla passione per il canto a cappella. Il gruppo, nato nel 2024 e ispirato alla tradizione corale inglese, proporrà un viaggio musicale che attraversa oltre cinque secoli di storia, dal Rinascimento fino al Novecento. In programma brani di Palestrina, Monteverdi, Kuhnau, Tallis, Willan e altri autori che hanno segnato l’evoluzione del repertorio corale.

La formazione è composta dai soprani Sofia Bevilacqua e Lisa Scarella, dalle alti Vittoria Oliva e Silvia Campini, dai tenori Alessandro Tonietti e Giulio De Consoli e dai bassi Alessandro Scarella e Manfred Nesti. Nonostante la sua recente nascita, NovHarmony si è già distinto in contesti prestigiosi, tra cui il Festival Asti Lirica, ricevendo apprezzamenti da pubblico e critica.