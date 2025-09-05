Anzola d'Ossola ricorda i partigiani caduti durante la Resistenza

Anzola ricorda i partigiani caduti durante la lotta di Resistenza. Lo farà con una cerimonia domenica 7 settembre. In programma alle 10,45 il ritrovo in piazza della chiesa e poi, dopo il corteo sino alla cappella del Crocifisso, si terrà la messa a suffragio dei caduti, quindi il saluto delle autorità e l’omaggio floreale al cippo dei caduti in piazza dei Martiri. L’orazione ufficiale sarà tenuta da Ester De Tomasi dell’Anpi di Varese. Il manifesto ricorda tutti i partigiani caduti: gli anzolesi Antonio Badini; Alessandro Moschini e Romildo Talamoni; poi Giovanni Bagaini, Giuliano Ferri, Riccardo Mira D’Ercole, Aldo Leopoldo Mordenti, Ernesto Morea, Luciano Paganotto, Armando Rizzolo, Luigi Rossi, Giovanni Tosi, Giuseppe Verrua e due partigiani stranieri .

La cerimonia è stata organizzata dai comun di Anzola d’Ossola, Pieve Vergonte, Pettenasco e Omegna.