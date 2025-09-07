 / Anzasca

Bannio: tosaerba, decespugliatori e motoseghe vietate in alcune ore del giorno e della notte

Una ordinanza comunale stoppa l'uso di queste attrezzature sino a metà ottobre

Tosaerba, decespugliatori e motoseghe, nonché tutte le attrezzature usate per la cura del giardini,  vietate a Bannio Anzino. Una ordinanza del Comune anzaschino impone il divieto di queste attrezzature impone il divieto del loro uso tra le 12 e le 16 e le 20 e le 8 di tutti i giorni, sino al 15 ottobre.

Il motivo? Le lamentele di villeggianti e residenti verso l’uso di queste attrezzature per il giardinaggio e il contenimento del verde. Cosicché nel paese  della valle Anzasca si è deciso di regolamentare le attività rumorose. Una ordinanza ancora più restrittiva per le aree limitrofe a strutture ricettive, col divieto anche tra le 14 e 16 e le ore 20 e le 10 del giorno successivo.

Per i trasgressori è prevista una multa di 150 euro.

re.ba.

