Cronaca | 06 settembre 2025, 14:47

Torna in libertà l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci

Revocati i domiciliari: il Gip ha accolto la richiesta della difesa in seguito alla dimissione dei consiglieri comunali

È tornato in libertà da ieri, venerdì 5 settembre, l’ormai ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, che da alcuni mesi si trovava agli arresti domiciliari. L’arresto era avvenuto in seguito alle indagini della finanza: il sindaco è stato accusato di depistaggio e frode processuale.

Dopo le dimissioni dei consiglieri comunali, ufficializzate pochi giorni fa, Bonacci è decaduto dal suo incarico di sindaco e ciò ha reso più semplice ottenere esito positivo all’istanza di revoca della misura cautelare presentata dai difensori al Gip del tribunale di Verbania. Bonacci torna dunque in libertà, non sussistendo più un eventuale rischio di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Per lui rimane però il divieto di dimora nel comune di Macugnaga.

