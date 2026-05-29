Tra olio e acquarello: a Domodossola una mostra dedicata agli artisti locali

Sarà aperta il 30 maggio la mostra collettiva di pittura a olio e acquarello realizzata da due gruppi di artisti locali, che si dedicano alle due tecniche di pittura, con la collaborazione dell'associazione Whynot. L'esposizione si svolgerà nella sala mostre La Motta in piazza Fontana a Domodossola. Rimarrà aperta fino al 7 giugno. Sabato 30 maggio ci sarà l'apertura alle 9.30, mentre alle 17.30 il rinfresco e l'aperitivo. Questi gli orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30. Gli artisti che espongono sono una trentina e ognuno proporrà più opere: alcune di queste saranno ispirate a opere del Caravaggio.