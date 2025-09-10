Soccorsi due anziani cercatori di funghi in difficoltà

Momenti di apprensione nella serata di ieri per due anziani cercatori di funghi, entrambi ultraottantenni e residenti in provincia di Varese, che non erano rientrati a casa come previsto. L’allarme è stato dato dai familiari poco dopo le 22, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco di Verbania e dei volontari di Cannobio, insieme al personale del Soccorso Alpino.

I due uomini, in difficoltà fisica, sono sempre rimasti in contatto telefonico con i soccorritori, che sono riusciti a localizzarli lungo il sentiero che da Nivetta porta a Calachina, in territorio comunale di Valle Cannobina.

Una volta raggiunti, gli escursionisti sono stati adagiati su barelle portantine e accompagnati fino alla strada della valle, dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118. Affidati alle cure mediche, per loro solo tanta paura ma nessuna grave conseguenza.