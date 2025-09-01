Ventenne fermato a Domodossola con coltello e hashish

Nel capoluogo Ossolano, un 20enne durante un controllo dei Carabinieri è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 cm senza che ne giustificasse il porto, per tale motivo è stato deferito all’A.G. per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre durante le fasi del controllo il 20enne veniva trovato in possesso di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e, per tale motivo, veniva segnalato all’autorità amministrativa con contestuale sequestro della sostanza.