Risparmi: un giovane su tre si affida ai social per investire

Secondo una recente analisi condotta dalla piattaforma di consulenza finanziaria indipendente Plannix, il 36% degli italiani utilizza Instagram e TikTok come principale fonte di informazione per decidere dove allocare i propri risparmi. Questo fenomeno è particolarmente marcato tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, il 38% dei quali ha iniziato a investire proprio in questo arco di vita.

Nonostante l’interesse crescente verso il mondo degli investimenti, il livello di alfabetizzazione finanziaria resta un problema rilevante, esponendo molti investitori a potenziali rischi. La ricerca di Plannix sottolinea come i social media abbiano superato le fonti tradizionali, come i giornali, diventando lo strumento principale per ottenere informazioni sugli investimenti. Questo cambiamento, se da un lato dimostra l’autonomia e l’intraprendenza delle nuove generazioni, dall’altro comporta un aumento del rischio di decisioni finanziarie poco consapevoli e di cadere vittime di frodi, tra cui schemi piramidali, phishing e truffe legate alle criptovalute.

Gli obiettivi principali degli investitori giovani si concentrano sulla crescita del capitale, l’indipendenza finanziaria e una maggiore educazione finanziaria. Tra le preferenze emergenti, si osserva un forte interesse per strumenti come Etf, fondi comuni di investimento e criptovalute, con una particolare attenzione per il settore degli investimenti sostenibili.