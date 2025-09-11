Con la tirata del bue sul campanile si apre la Festa dell'Uva di Masera

Giunge al termine il conto alla rovescia per la nuova edizione, la numero 98, della Festa dell’Uva di Masera. La manifestazione si apre infatti questa sera, con la tradizionale serata di anteprima in piazza della chiesa, per poi prendere ufficialmente il via venerdì 12 settembre presso l’area feste.

Questa sera, come di consueto, un appuntamento all’insegna delle tradizioni. Si inizia alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Straordinarie. Il mio tempo è per te”, un progetto didattico di educazione alla cittadinanza Globale che ha coinvolto le studentesse e gli studenti di Enaip Domodossola e Omegna nell’incontro con alcune donne volontarie della Festa dell’Uva. Alle 20.30, poi, la rappresentazione dialettale recitata dai bambini, organizzato dal gruppo folk I Bakan. Infine, la tradizione che dà il via alla festa: la tirata del bue sul campanile.