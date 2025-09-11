 / Eventi

Eventi | 11 settembre 2025, 16:00

Con la tirata del bue sul campanile si apre la Festa dell'Uva di Masera

Questa sera il tradizionale appuntamento in piazza della chiesa per la 98esima edizione

Con la tirata del bue sul campanile si apre la Festa dell'Uva di Masera

Giunge al termine il conto alla rovescia per la nuova edizione, la numero 98, della Festa dell’Uva di Masera. La manifestazione si apre infatti questa sera,  con la tradizionale serata di anteprima in piazza della chiesa, per poi prendere ufficialmente il via venerdì 12 settembre presso l’area feste.

Questa sera, come di consueto, un appuntamento all’insegna delle tradizioni. Si inizia alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Straordinarie. Il mio tempo è per te”, un progetto didattico di educazione alla cittadinanza Globale che ha coinvolto le studentesse e gli studenti di Enaip Domodossola e Omegna nell’incontro con alcune donne volontarie della Festa dell’Uva. Alle 20.30, poi, la rappresentazione dialettale recitata dai bambini, organizzato dal gruppo folk I Bakan. Infine, la tradizione che dà il via alla festa: la tirata del bue sul campanile.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore