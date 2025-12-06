Premia, entrano nel vivo gli appuntamenti per le festività natalizie

La Pro Loco di Premia organizza un ricco calendario di eventi per le festività natalizie tra mostre, musica, cultura, momenti di condivisione e molto altro.
Si inizia il 7 dicembre alle 14.00 a Cadarese con la visita agli addobbi e un pomeriggio in compagnia. Il 12 dicembre alle 20.30 appuntamento alle terme di Premia per la proiezione del documentario “Walser del sud delle Alpi”. Il 18 dicembre alle15.00 alle scuole di Premia un pomeriggio in compagnia con lo scambio di auguri a cura degli alunni e il giorno successivo alle 15.30 alla scuola materna la tradizionale recita natalizia dei bambini.
Il 21 dicembre alle 16.30 si torna alle scuole per l’inaugurazione della mostra “I Re Magi e gli antichi cammini”, mentre il 24 dicembre alle 20.00 ritrovo in piazza per il presepe vivente in corteo verso la chiesa per la messa della vigilia di Natale. Ultimo appuntamento di dicembre il 27 alle 13.00 nel centro storico con “I miscté d’na vòta”, rappresentazione degli antichi mestieri.
Il 2 gennaio, poi, alle 17.00 nella sala del municipio la presentazione dell’Almanacco Storico Ossolano 2026. Il 5 gennaio alle 14.00 nell’area ex pattinaggio “La Befana dal campanile” e il 6 gennaio alle 16.00 in località San Rocco messa con i Re Magi e bicchierata di fine feste.