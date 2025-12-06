Si accende il Natale: giornata di festa in piazza della Repubblica

Villadossola si prepara a immergersi nella magia del Natale con Presepiando , l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. La città si trasformerà in un percorso suggestivo tra presepi allestiti tra vie e piazze, un’occasione per riscoprire tradizioni e atmosfere che scaldano il cuore.

Chi vorrà contribuire potrà segnalare il proprio presepe alla Pro Loco, che lo inserirà nella mappa delle installazioni, guidando così cittadini e visitatori alla scoperta delle creazioni più originali e suggestive.

La giornata di domenica 7 dicembre promette di essere ricca di momenti di festa. Si comincerà a mezzogiorno con la distribuzione di polenta e salamini, per poi proseguire nel pomeriggio con la passeggiata tra i presepi accompagnati dai Babbi Natale. Non mancheranno dolci e bevande calde per scaldare l’atmosfera: cioccolata, panettone, pandoro e vin brulé accompagneranno i visitatori durante il percorso.

I più piccoli saranno protagonisti insieme agli alunni delle scuole di Villadossola, che allieteranno la giornata con canti ed esibizioni, mentre Babbo Natale arriverà in città portando sorrisi e allegria. La giornata si chiuderà con l’emozionante accensione dell’albero di Natale, simbolo di luce e condivisione per tutta la comunità.