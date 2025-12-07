 / Eventi

Premia, le iniziative natalizie partono da Cadarese

Il 7 dicembre una visita all'antico oratorio e uno scambio di auguri con l'accompagnamento musicale del Duo D'Ance

È in programma per domenica 7 dicembre il primo degli eventi natalizi organizzati dalla Pro Loco di Premia. Appuntamento alle 14.00 nel borgo di Cadarese per lo scambio di auguri e l’avvio delle festività. Sarà possibile visitare gli allestimenti natalizi all’interno del borgo, ristrutturato negli ultimi anni, e anche l’antico oratorio dedicato alla natività di Maria, per il quale è prevista una raccolta fondi per il restauro di un antico quadro. Non manca l’intrattenimento musicale a cura del Duo D’Ance, duo di cornamuse con abiti tipici del nord Italia, che proporrà un repertorio di brani natalizi della tradizione italiana, francese e anglosassone. Saranno presenti anche il Gruppo Costumi di Premia e i rappresentanti delle frazioni che hanno collaborato con la Pro Loco per l’allestimento delle decorazioni.

La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

l.b.

