A Crevoladossola torna la magia del Natale con musica e presepe

Fervono i preparativi per le celebrazioni natalizie a Crevoladossola. Domenica 7 dicembre, a partire dalle 21, la Corale parrocchiale di Crevola si esibirà nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, proponendo un concerto che spazierà tra i brani più suggestivi del repertorio del sodalizio.

Al termine dell’esibizione, i partecipanti potranno assistere all’accensione del presepe, un momento che da sempre richiama grandi e piccini nel cuore del paese. A seguire, il Gruppo degli Amici del presepe offrirà un momento conviviale con panettone e vin brulé, per salutarsi e condividere insieme lo spirito delle feste.