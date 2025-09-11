Motori e inclusività: Happy Rally Day sbarca a Piedimulera

Torna l’appuntamento con Happy Rally Day, la manifestazione che unisce motori e disabilità, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’evento si terrà domenica 28 settembre nella zona industriale di Piedimulera, dove piloti di comprovata esperienza avranno il piacere di condurre sulle auto da rally persone con disabilità, regalando loro l’ebbrezza di un’esperienza unica che negli anni ha sempre riscosso entusiasmo e gratitudine.

Nel corso delle edizioni passate, Happy Rally Day ha ottenuto importanti riconoscimenti: tra gli altri, la partecipazione del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli due anni fa e, nel 2024, l’inserimento dell’evento nel bilancio sociale dell’Automobile Club d’Italia. Traguardi che confermano il valore di un’iniziativa capace di coniugare sport, inclusione e solidarietà.

“È un vero piacere vedere come lo sport e la passione per i motori possano abbattere barriere – dichiara il presidente di Ac Vco Peppe Zagami –. Abbiamo il dovere morale di creare occasioni di inclusione, e la gioia dei sorrisi dei partecipanti disabili ci ricorda ogni volta il valore più grande di questa manifestazione: la possibilità di vivere emozioni, libertà e adrenalina senza limiti”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco e presidente della provincia, Alessandro Lana: “Avere Happy Rally Day a Piedimulera ci inorgoglisce. È la prima volta che viene realizzato al di fuori di Domodossola e abbiamo detto sì senza indugi. Questa manifestazione porta prestigio al nostro piccolo paese e, soprattutto, ci fa piacere ospitare un evento che coniuga sport e disabilità. Inoltre, è un’iniziativa a disagio zero: si svolge in un’area di attività produttive chiuse la domenica, senza necessità di bloccare strade o creare disservizi. Non vediamo l’ora che arrivi il 28 per fare festa tutti insieme, in una giornata di sport, inclusività e gioia”.

Come nelle edizioni precedenti, la giornata è dedicata a tutti gli appassionati di motori, con particolare attenzione ai giovani con disabilità. Grazie alla collaborazione di Aci Sport, della squadra New Tubomark, della Fondazione Sacra Famiglia, di AffDown Vco, Anffas e Dottor Clown Vco, i partecipanti avranno l’opportunità di salire a bordo di vere auto da rally e vivere un’esperienza indimenticabile.

Anche quest’anno non mancheranno piloti molto noti al pubblico locale: dal “re del Valli Ossolane” Davide Caffoni ad Alessandro Cadei, testimonial sin dalla prima edizione e simbolo di determinazione, insieme a Massimiliano Rolando, Erminio Barbieri, Cristian Borghini, Fabio Amodei, Samantha Foti e Fabio Zanatta. Happy Rally Day si conferma così un evento di riferimento per la provincia del Verbano Cusio Ossola, capace di intrecciare sport, socialità e valori di solidarietà.