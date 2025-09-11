Pedalata tra i mulini alla scoperta di Trontano con Fiab Vco

La bellezza del paesaggio, la storia del territorio ricco di memorie rurali e la possibilità di vivere un’esperienza sportiva immersi nella natura si intrecciano nella pedalata organizzata per domenica 21 settembre da Fiab Vco in collaborazione con la Pro Loco di Trontano e l’Ossola Outdoor Center. La pedalata guiderà i partecipanti alla scoperta dell’Alpe Briasca, dei Mulini del Rio Graglia e di altri suggestivi angoli del comune di Trontano.

Il percorso prevede la visita ai mulini di Graglia, tra Verigo e Trontano, riportati a nuova vita grazie a un progetto di recupero che ne ha valorizzato la funzione storica e didattica. Il pranzo al sacco sarà all’Alpe Briasca, cornice di un momento speciale dedicato alle letture tratte dal volume “Leggende di Trontano”, raccolte da Bertamini e Sgarella, che restituiscono voci e narrazioni della tradizione ossolana.

La pedalata, aperta a mountain bike – tradizionali ed elettriche – e gravel, si svilupperà su un percorso di 27 chilometri complessivi, con un dislivello di 720 metri e un livello di difficoltà medio, alternando tratti asfaltati e piste sterrate. Il ritrovo è fissato per le ore 10.15 presso il Centro Commerciale Ossola Outdoor Center a Crevoladossola, con rientro previsto attorno alle 16.30.

La partecipazione è gratuita, con la sola quota di 3 euro per l’assicurazione infortuni. L’uso del casco è obbligatorio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fiabvco.it o contattando Anna al numero 347 4167806.