Domo, 84enne precipita in un canale a Quartero mentre cerca funghi: intervento dell’eliambulanza in volo notturno VIDEO

Grave infortunio oggi pomeriggio nella zona di Quartero, a Domodossola. Un uomo di 84 anni, uscito per cercare funghi, è precipitato in un canale riportando traumi multipli.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno ritrovato l’anziano e avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Stazione di Domodossola del Soccorso Alpino, che dopo aver raggiunto l’infortunato hanno constatato la gravità della situazione.

In accordo con la centrale operativa del 118, è stata decisa l’evacuazione con eliambulanza, viste l’età avanzata dell’uomo e le serie lesioni riportate nella caduta. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato imbarellato e trasportato in elicottero verso l’ospedale per ricevere le necessarie cure specialistiche.