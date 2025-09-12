A Bannio Anzino la tradizionale festa di fine estate

La Pro Loco di Bannio Anzino Pontegrande organizza, per sabato 13 settembre, la tradizionale festa di fine estate, pensata per ringraziare i cittadini e i villeggianti che ogni anno partecipano numerosi agli eventi e alla vita del paese. La festa si tiene nell’area attrezzata di Bannio a partire dalle 19.30 con una cena a base di trippa, pasta e altre specialità. A seguire i canti popolari degli Amici della Montagna.