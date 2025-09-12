Montecrestese, torna la Sagra di Viganale

Sabato 13 e domenica 14 settembre si tiene la Sagra di Viganale, organizzata nella frazione di Montecrestese dal coro Valgarina. Il programma prevede sabato dalle 18.00 cena a base di tripa nostrana, pasta e griglia, mentre domenica dalle 12.00 pranzo con polenta e altre specialità; al pomeriggio, invece, merenda in compagnia e il gioco del lancio delle uova. Inoltre, nelle serate di venerdì e sabato sarà celebrata, alle 20.30, la messa presso il santuario; domenica alle 10.00 celebrazione eucaristica e, alle 15.00, l’incanto delle offerte.
