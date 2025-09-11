Con l'associazione Sentieri degli Spalloni un'escursione culturale in Lombardia

L'associazione "Sentieri degli Spalloni", in collaborazione con l'associazione "La Via Francisca del Lucomagno", organizza un’escursione culturale dal titolo "Il Contado del Seprio e la famiglia Orelli". L’evento, che si tiene il 27 settembre, prevede un percorso alla scoperta della storia lombarda e rientra nelle celebrazioni per i 150 anni dalla posa dei cippi di confine tra Italia e Svizzera in Cravariola.

L'iniziativa, con partenza in pullman da Domodossola alle 6.00, porterà i partecipanti a Castiglione Olona (VA), uno dei borghi più belli d'Italia. Il programma della giornata prevede una visita guidata al borgo storico, con i suoi gioielli rinascimentali come la Collegiata, il Battistero e Palazzo Branda Castiglioni. Un vero tuffo nel passato, sulle orme del Cardinale Branda Castiglioni, che volle trasformare il suo paese natale in una "città ideale".

Ma non solo arte: i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella natura con una facile escursione di 4 km su un tratto della storica "Via Francisca del Lucomagno". Il percorso si snoderà tra paesaggi suggestivi fino a raggiungere il sito Unesco di Torba-Castelseprio, un'area di straordinario valore archeologico e storico, parte del sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)". Qui, una guida esperta illustrerà la storia dei Longobardi e l'importanza di questi luoghi. La giornata continuerà con alle 13.00 con un pranzo conviviale nell'affascinante sala del Ristorante Antica Torre del Monastero di Torba, offrendo un momento di relax e condivisione prima del rientro a Domodossola, previsto per le 17:30.

L'escursione è un'occasione unica per scoprire un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, unendo il piacere della camminata all'approfondimento della storia locale, esplorando l'affascinante legame tra Ossola, Varese e Ticino. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 366 9329945 (Gianfranco) o l’indirizzo sentierideglispalloni@gmail.com.