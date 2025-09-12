Festa dell'Uva, al via la 98esima edizione: quattro giorni di festa a Masera

Prende ufficialmente il via, dopo la tradizionale tirata del bue sul campanile, la 98esima edizione della Festa dell’Uva di Masera. I festeggiamenti iniziano venerdì 12 settembre e proseguiranno fino a lunedì 15 con tanti appuntamenti tra musica dal vivo, buon cibo e tradizioni.

Quattro giorni di festa, dunque, con proposte per tutti i gusti. Gli eventi hanno inizio nel pomeriggio con lo “Sport corner”, con la possibilità di provare a cimentarsi con sport quali tennis e basket con le società del territorio. Immancabile, poi, la fiera ossolana con gli stand di prodotti artigianali, così come i numerosi punti ristoro aperti tutte le sere. Sarà possibile gustare un aperitivo alla “Canva” o la cena nei diversi spazi come reparto griglia, self-service o hamburgeria. Tutte le serate proseguono poi con la musica dal vivo sotto i tendoni e, a seguire, dj set presso l’area giovani, il “Bakan Disco Pub”.

Novità di quest’anno, per promuovere una mobilità sostenibile e sicura, il servizio navetta gratuito. Tutti i giorni dalle 19.00 alle 2.30, tranne lunedì 15 settembre dalle 19.00 all’1.30, un servizio circolare continuo sul seguente percorso: piazza della chiesa (Masera), Croppo di Trontano, stazione bus Domodossola, fermata bus Preglia, fermata bus Pontetto di Montecrestese.