Promozione, tutte le partite della seconda giornata

La seconda giornata del campionato di Promozione promette scintille, con otto partite in calendario tutte fissate per domenica pomeriggio alle 15.30.

Il programma prevede:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella – Ornavassese

Gattinara – Arona

Gravellona San Pietro – Banchette Colleretto

Ivrea – Dufour Varallo

Orizzonti Canavese – Juventus Domo

Piedimulera – Virtus Vercelli

Quincinetto Tavagnasco – Casale

Union Novara – Lupetti Bianchi Trino

La classifica dopo la prima giornata

In vetta a quota 3 ci sono Dufour Varallo, Juventus Domo, Casale, Quincinetto Tavagnasco, Virtus Vercelli e Ornavassese.

A un punto seguono Banchette Colleretto, Gattinara, Lupetti Bianchi Trino e Gravellona San Pietro.

Ancora ferme a zero, invece, Piedimulera, Union Novara, Arona, Ivrea, Ce.Ver.Sa.Ma. Biella e Orizzonti Canavese.

Le partite clou

Il Casale, galvanizzato dal successo di Arona, affronta una trasferta impegnativa sul campo del Quincitava, in quello che si annuncia come uno dei big match di giornata.

La Juventus Domo andrà a caccia di conferme a casa degli Orizzonti Canavese, mentre il Dufour Varallo sarà ospite a Ivrea, contro una formazione chiamata a reagire dopo il ko d’esordio.

Sfide per la continuità e per il riscatto

Anche Virtus Vercelli e Ornavassese, entrambe vincenti all’esordio, dovranno dimostrare solidità: i vercellesi saranno di scena a Piedimulera, mentre i cusiani faranno visita al Ce.Ver.Sa.Ma. Biella.

A Gravellona si gioca un derby interessante contro il Banchette Colleretto, mentre Union Novara e Lupetti Bianchi Trino cercano i primi tre punti stagionali.

Infine, trasferta complicata per l’Arona, attesa dal Gattinara in una gara che si preannuncia equilibrata.