Promozione, tutte le partite della seconda giornata

La seconda giornata del campionato di Promozione promette scintille, con otto partite in calendario tutte fissate per domenica pomeriggio alle 15.30.
Il programma prevede:
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella – Ornavassese
Gattinara – Arona
Gravellona San Pietro – Banchette Colleretto
Ivrea – Dufour Varallo
Orizzonti Canavese – Juventus Domo
Piedimulera – Virtus Vercelli
Quincinetto Tavagnasco – Casale
Union Novara – Lupetti Bianchi Trino
La classifica dopo la prima giornata
In vetta a quota 3 ci sono Dufour Varallo, Juventus Domo, Casale, Quincinetto Tavagnasco, Virtus Vercelli e Ornavassese.
A un punto seguono Banchette Colleretto, Gattinara, Lupetti Bianchi Trino e Gravellona San Pietro.
Ancora ferme a zero, invece, Piedimulera, Union Novara, Arona, Ivrea, Ce.Ver.Sa.Ma. Biella e Orizzonti Canavese.
Le partite clou
Il Casale, galvanizzato dal successo di Arona, affronta una trasferta impegnativa sul campo del Quincitava, in quello che si annuncia come uno dei big match di giornata.
La Juventus Domo andrà a caccia di conferme a casa degli Orizzonti Canavese, mentre il Dufour Varallo sarà ospite a Ivrea, contro una formazione chiamata a reagire dopo il ko d’esordio.
Sfide per la continuità e per il riscatto
Anche Virtus Vercelli e Ornavassese, entrambe vincenti all’esordio, dovranno dimostrare solidità: i vercellesi saranno di scena a Piedimulera, mentre i cusiani faranno visita al Ce.Ver.Sa.Ma. Biella.
A Gravellona si gioca un derby interessante contro il Banchette Colleretto, mentre Union Novara e Lupetti Bianchi Trino cercano i primi tre punti stagionali.
Infine, trasferta complicata per l’Arona, attesa dal Gattinara in una gara che si preannuncia equilibrata.