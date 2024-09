Coppa Italia: passa la Juve Domo, ma c’è il giallo sostituzioni

Si è concluso ieri sera l’appuntamento infrasettimanale con la Coppa Italia di Promozione e Coppa Piemonte di Prima Categoria per otto squadre del VCO.

Per la Coppa Italia di Promozione, pareggio per 1-1 tra Ornavassese e Juve Domo, con le reti di Aglio per i granata e Modesti per i neri padroni di casa. Risultato che, sommato al 2-0 per i domesi dell’andata, darebbe la qualificazione agli uomini di mister Nino, ma c’è un giallo: sembra che ci sia stato un errore nei cambi da parte della panchina granata, se ciò fosse confermato sarebbe inevitabile la sconfitta 0-3 a tavolino per la Juve Domo, con conseguente passaggio del turno per l’Ornavassese.

Nelle altre due sfide che interessavano il nostro territorio, nessuna sorpresa: il Feriolo non va oltre lo 0-0 interno con l’Arona e non riesce a ribaltare lo 0-3 dell’andata; fa ancora peggio l’Omegna, che subisce un pesante 0-5 in casa della Dufour Varallo e bissa la sconfitta 0-3 subita nella gara di andata.

Per la Coppa Piemonte di Prima Categoria, per il girone 2 mercoledì si è giocata Fondotoce - Cannobiese (riposava il Gravellona San Pietro), con affermazione per 4-2 dei biancorossi ospiti: decisiva la doppietta di Ingignoli e le reti di Zanetti e Ferrari su rigore, ai neroverdi non basta la doppietta di Schirru.

Infine ieri sera per il girone 1 hanno giocato Varzese e Vogogna (riposava la Virtus Villa): vittoria per 2-1 in trasferta per i ragazzi di Castelnuovo, in gol con i nuovi acquisti Zekaj e Forni, dopo il vantaggio iniziale dei divedrini con Curcio.

Prossimo turno di Coppa in programma per giovedì 26 settembre.