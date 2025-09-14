Ecco i risultati di Prima Categoria della seconda giornata

La seconda giornata di Prima Categoria ha confermato grande equilibrio, con diverse squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese protagoniste di sfide combattute.

Giornata ricca di derby e di incroci interessanti. La Quaronese si è arresa in casa al Romagnano, battuta 1-2, mentre il Bagnella ha avuto la meglio sul Vogogna con un successo di misura per 1-0. Spettacolare pareggio 3-3 tra Cannobiese e Cameri, mentre il Carpignano ha ceduto di fronte al Dormelletto Comignago (0-1). L’Omegna non è riuscita a sfruttare il fattore campo ed è stata superata 1-2 dal Momo, mentre Sizzano e Agrano si sono divisi la posta con un 1-1. Gol e spettacolo anche nella sfida tra Varzese ed Esio Verbania, terminata 3-3, stesso risultato di equilibrio visto nel confronto tra Virtus Villadossola e Feriolo (1-1).

Situazione in classifica

In testa, a quota 4 punti, troviamo Cannobiese, Feriolo, Momo, Romagnano e Bagnella, tutte vittoriose o capaci di ottenere risultati positivi nelle prime due uscite.

Dietro inseguono a 3 punti Omegna e Dormelletto Comignago, mentre restano a 2 Esio Verbania, Cameri, Virtus Villadossola e Agrano.

Più attardate invece Vogogna, Quaronese, Carpignano, Varzese e Sizzano, ferme a quota 1.

Grande equilibrio in vetta, con cinque squadre del territorio che condividono il primato. Diverse formazioni del VCO e del Novarese hanno iniziato con qualche difficoltà, ma la stagione è appena all’inizio e la classifica resta cortissima.