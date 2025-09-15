 / Associazioni

15 settembre 2025

Comitato Pulenta e Sciriuii, Roberto Ghignone confermato presidente

Rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione. Andrea Truscello ancora vicepresidente, eletti nuovi consiglieri

Nella serata di venerdì 12 settembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del comitato Carnevale Pulenta e Sciriuii di Domodossola, che sarà in carica tra il 2025 e il 2028. Il direttivo è stato riconfermato nelle cariche principali e rinnovato in alcuni consiglieri: confermati, dunque, Roberto Ghignone nel ruolo di presidente e Andrea Truscello in quello di vicepresidente. Il tesoriere è Matteo Cervero, il segretario Naldo Poletti, mentre i consiglieri sono Davide Dell’Aglio, Alessio Ollio, Matteo Zanni, Fabio Biasini e Mauro Tartaglione.

