Comitato Pulenta e Sciriuii, Roberto Ghignone confermato presidente

Nella serata di venerdì 12 settembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del comitato Carnevale Pulenta e Sciriuii di Domodossola, che sarà in carica tra il 2025 e il 2028. Il direttivo è stato riconfermato nelle cariche principali e rinnovato in alcuni consiglieri: confermati, dunque, Roberto Ghignone nel ruolo di presidente e Andrea Truscello in quello di vicepresidente. Il tesoriere è Matteo Cervero, il segretario Naldo Poletti, mentre i consiglieri sono Davide Dell’Aglio, Alessio Ollio, Matteo Zanni, Fabio Biasini e Mauro Tartaglione.
In Breve
lunedì 15 settembre
venerdì 12 settembre
giovedì 11 settembre
venerdì 05 settembre
giovedì 28 agosto
mercoledì 27 agosto
sabato 23 agosto
venerdì 22 agosto
giovedì 21 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?