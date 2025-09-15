Comitato Pulenta e Sciriuii, Roberto Ghignone confermato presidente

Nella serata di venerdì 12 settembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del comitato Carnevale Pulenta e Sciriuii di Domodossola, che sarà in carica tra il 2025 e il 2028. Il direttivo è stato riconfermato nelle cariche principali e rinnovato in alcuni consiglieri: confermati, dunque, Roberto Ghignone nel ruolo di presidente e Andrea Truscello in quello di vicepresidente. Il tesoriere è Matteo Cervero, il segretario Naldo Poletti, mentre i consiglieri sono Davide Dell’Aglio, Alessio Ollio, Matteo Zanni, Fabio Biasini e Mauro Tartaglione.