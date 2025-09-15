Escursionisti bloccati in Valle Cannobina, recuperati dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola dalla sede di Verbania e dal distaccamento volontari di Santa Maria Maggiore con due squadre, nella tarda serata di domenica, per soccorrere due persone nel comune di Valle Cannobina. Due escursionisti settantenni durante un'escursione nella giornata, e probabilmente a causa del sopraggiungere dell'oscurità, hanno perso il sentiero di ritorno e sono giunti sino al limite superiore di un muro di contenimento alto circa 10 metri poco prima dell'imbocco della galleria di Finero, senza poter procedere per raggiungere il piano strada. I vigili del fuoco giunti sul posto con l'ausilio della scala hanno provveduto a far scendere in sicurezza i due escursionisti che erano spaventati e molto affaticati ma in buone condizioni.