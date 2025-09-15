Diversi i villadossolesi che non hanno ricevuto la Tari

Scade il 16 settembre il termine per pagare la Tari (Tassa sui rifiuti). Entro martedì si dovrà versare o l’intera somma o la prima delle due rate previste. Ma in città molti villadossolesi non hanno ancora ricevuto l’avviso di pagamento ed alcuni si sono rivolti in municipio per avere spiegazioni. Si sono sentiti dire che il problema non è dovuto agli uffici poiché la gestione dell’invio degli avvisi è stata esternalizzata: l’incarico è stato dato ad una ditta che doveva provvedere a spedire le cartelle. Ma qualcosa non ha funzionato e diversi villadossolesi non hanno ancora nelle loro mani l’avviso di pagamento.

‘’Chi non l'ha ricevuta per posta è per questo motivo: sono stati allineati archivi Tari con Anagrafe e per chiunque era presente indirizzo mail in anagrafe è stato attivato l'invio della corrispondenza via mail come richiesto dalle norme sulla digitalizzazione’’ spiega Stefano Cittadino, assessore al bilancio del Comune.